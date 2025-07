L'Al-Hilal di Simone Inzaghi non giocherà la Supercoppa saudita | i giocatori sono troppo stanchi

La squadra di Inzaghi ha scritto una lettera alla federazione saudita annunciando che non parteciperanno alla Supercoppa in programma alla fine di agosto a causa del calendario fitto di impegni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi tentato dall’Arabia, ufficiale l’avversaria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Calciomercato : Ed ora è ufficiale pure Theo Hernandez all'Al Hilal di Simone Inzaghi, presentazione ufficiale per il calciatore francese che dopo sei anni lascia il Milan. Altro calciatore importante, di 27 anni, ed ho detto tutto, che va in Arabia Saudita Vai su Facebook

