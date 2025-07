Il ministro della Cultura aveva annunciato una stretta dopo il caso di Rexal Ford ed ecco i primi risultati. Oggi il ministero ha revocato quasi 60 milioni di euro di tax credit concesso alla Sipario Movies spa fondata da Andrea Iervolino e Monika Waldner Gomez Del Campo Bacardi. Secondo quanto riportato da Open, sarebbero emerse palesi irregolarità compiute dalla società nella documentazione inviata al Mic per chiedere e ottenere in gran parte il tax credit. La società è stata sciolta e messa in liquidazione e i due proprietari si erano denunciati a vicenda. Lo scorso 10 giugno è stata disposta l’amministrazione giudiziaria e proprio dalla procedura sono stati trasmessi i documenti che attesterebbero le irregolarità . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Costi gonfiati". Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino