Braun SVENDE il suo rasoio elettrico 6-in-1 | 44% di sconto solo per oggi

Prendersi cura del proprio aspetto quotidiano diventa ancora più semplice e preciso grazie alle soluzioni proposte da Braun: il rasoio elettrico 6-in-1 copre diverse necessità , dal taglio dei capelli alla regolazione della barba, in un solo dispositivo. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo imperdibile: soltanto 24,99 euro, con uno sconto del 44%. Approfitta subito della promo su Amazon Sei accessori per ogni esigenza. Uno degli aspetti principali è la presenza di sei accessori intercambiabili. Il kit comprende una testina principale in plastica, un mini rasoio a lamina per le rifiniture più precise, due pettini regolabili con lunghezze comprese tra 3 e 21 mm, oltre a due pettini fissi da 1 e 3 mm, ideali per chi preferisce tagli cortissimi o desidera una maggiore precisione nei dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Braun SVENDE il suo rasoio elettrico 6-in-1: 44% di sconto solo per oggi

In questa notizia si parla di: braun - rasoio - elettrico - sconto

