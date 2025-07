la madre aveva solo lei chi era aurora morta in una spaventosa tragedia a soli 24 anni

Una comunità intera, quella di Zocca, sull’ Appennino modenese, è sprofondata nello sconforto. La notizia della tragica morte di Aurora Passanti, 24 anni, ha lasciato attoniti i cinquemila abitanti del piccolo paese, arrivata come un fulmine nella serata di domenica 13 luglio. Aurora, ragazza molto conosciuta e amata, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla tangenziale di Modena. La giovane si trovava a bordo di una Toyota CHR, insieme a un 28enne di Pavullo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha sbandato violentemente e si è schiantata contro un platano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

