Mercato Juve due difensori nel mirino dei bianconeri! Un nome stupisce tutti l’altro è un ritorno di fiamma La situazione e come potrebbe evolversi

Mercato Juve, due difensori nel mirino dei bianconeri: gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club. Il mercato Juve sta ancora valutando come rafforzare la propria linea difensiva, con due nomi che potrebbero tornare in auge nelle prossime settimane riportati da Giovanni Albanese. Uno di questi è Hancko, difensore del Feyenoord, che potrebbe essere ceduto in caso di un'offerta adeguata. Il calciatore, già con esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina, potrebbe tornare in Italia se la Juventus decidesse di investire su di lui. Con il mercato che entra nel vivo, la sua situazione al Feyenoord potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto se dovesse arrivare una proposta convincente.

