Il mio viso si è bloccato così all’improvviso La rivelazione di Simone Cristicchi dopo i problemi di salute

Con coraggio e determinazione, Simone Cristicchi ha annunciato il suo ritorno sul palco, nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito nei giorni scorsi. Costretto ad annullare il debutto previsto ad Aosta, il cantautore romano ha scelto di non fermarsi e di proseguire con il suo tour estivo 2025, in occasione dei vent’anni di carriera artistica. «Cristicchi è ancora vivo!» ha scritto sui social, rassicurando i fan sulle sue condizioni e mostrando una forza d’animo che ha commosso i suoi sostenitori. «Sto giĂ seguendo tutte le cure previste, ma voglio esserci. Nonostante le difficoltĂ , salirò comunque sul palco». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il mio viso si è bloccato così, all’improvviso”. La rivelazione di Simone Cristicchi dopo i problemi di salute

In questa notizia si parla di: cristicchi - simone - viso - bloccato

"Franciscus, il folle che parlava agli uccelli": il nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi al Teatro Biondo - Arriva al Teatro Biondo di Palermo, venerdì 2 maggio alle ore 21, "Franciscus, l’attesissimo nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi, scritto insieme a Simona Orlando.

Arricchito il programma di Ribalta Marea: in concerto anche Simone Cristicchi - Con l'avvicinarsi dell'estate si arricchisce il calendario di appuntamenti di Ribalta Marea di Cesenatico.

Simone Cristicchi sta male e ferma il tour: ecco cos’è la paralisi di Bell - Il cantautore costretto a cancellare una data in Valle d’Aosta per una paralisi facciale improvvisa. Scopri i dettagli, i rischi per il tour estivo e cos’è davvero la paralisi di Bell.

Simone Cristicchi e la paralisi: «Il mio viso è bloccato». Ma non cancella le date del tour Vai su Facebook

Simone Cristicchi e la paralisi di Bell: «Il mio viso è bloccato in posizione innaturale». Ma non cancella le; Simone Cristicchi, come sta il cantante: «La paralisi di Bell mi ha bloccato il viso in modo innaturale». Il t; Simone Cristicchi riprende il tour nonostante la paralisi di Bell: Ci si vede più Brutt, ma è reversibile.

Simone Cristicchi, come sta il cantante: «La paralisi di Bell mi ha bloccato il viso in modo innaturale». Il tour continua: nessuna data cancellata - Costretto ad annullare il debutto ad Aosta, il cantautore ha annunciato che riprenderà regolarment ... msn.com scrive

Simone Cristicchi e la paralisi di Bell: «Il mio viso è bloccato in posizione innaturale». Ma non cancella le date del tour - Simone Cristicchi non molla, nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito e che lo ha costretto ad annullare un concerto. Scrive msn.com