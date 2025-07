La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 è storica per molti motivi. Il primo è che nessun italiano prima di lui in 138 edizioni era mai riuscito ad alzare il trofeo più prestigioso del tennis. Ma ci sono anche altri record che, dopo il trionfo dell’azzurro ieri all’All England Club, devono essere aggiornati. Ecco quali. Vittorie nei primi 100 match in tornei del Grande Slam. In questa particolare classifica, Sinner è dietro solo a Rafael Nadal, mentre è davanti addirittura a sua maestà Roger Federer. Nadal 86. Sinner 81. Federer 80. Djokovic 79. Murray 77. I vincitori più giovani di Wimbledon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Wimbledon 2025, tutti i record aggiornati dalla vittoria di Sinner