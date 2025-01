Ilfattoquotidiano.it - “Ride bene chi ride ultimo”: Lucio Presta attacca Sonia Bruganelli dopo l’addio di Paolo Bonolis

Il rapporto professionale tra, manager dell’agenzia Arcobaleno Tre che ha curato gli interessi del conduttore per oltre tre decenni, si è interrotto all’improvviso, attraverso un post stringato sui social, una comunicazione di poche righe e i ringraziamenti di rito. A cui l’agente ha risposto, sferrando un attacco che sembra fosse rivolto all’ex moglie di. Un messaggio, quello scritto danei commenti al post pubblicato dal conduttore, che lasciava poco spazio ai dubbi: “Anche le persone percome te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.E la stessa ex concorrente di Ballando con le stelle pare avesse qualche sassolino da togliersi, come dimostrerebbe una frase scritta sui social: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re.