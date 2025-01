Lanazione.it - Pronte le regole anti key box. Ecco il vertice in prefettura

Un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) per discutere le nuovekey box. L’assessore al turismo e allo sviluppo economico del Comune, Jacopo Vicini, dopo l’incontro di mercoledì con il presidente di Property Managers Italia, Lorenzo Fagnoni, è tornato sui problemi dell’overtourism a margine di un’iniziativa in Palazzo Vecchio. E le novità non mancano. "Lunedì avremo un Cosp in cui discuteremo la nostra proposta di delibera con la prefetta – ha detto Vicini – Inoltre è intenzione della sindaca Funaro accelerare" e portare in consiglio comunale "gli atti che ci permetteranno di vietare le key box a Firenze entro fine mese". Si tratta "di definire gli aspetti operativi, però l’intenzione resta quella", ha aggiunto l’assessore. In particolare fra definizione dellee applicazione, compresi limiti al fenomeno di golf car e risciò, il Comune ha ribadito, comecipato da La Nazione, di voler chiudere la partita per la primavera.