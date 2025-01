Gamberorosso.it - Nella Valle del Metauro una cantina marchigiana produce un vino ogni anno più buono che costa meno di 20 euro

Roberto Lucarelli ha la suanelle Marche in un angolo verdissimo della mediadel, in provincia di Pesaro-Urbino, laddove la vigna rivaleggia ad armi pari con l'ulivo. Ma il suo parco vitato può contare su siti produttivi piuttosto diversi tra di loro: Fiorenzuola di Focara nel Parco del San Bartolo (dove si alleva il pinot nero), un vigneto posto a 700 metri a Isola del Piano (dedicato al sangiovese), a Carignano di Fano (dove sono protagonisti bianchello e verdicchio), mentre tutto il resto è coltivato a Cartoceto, dove sono messe a dimora anche diverse varietà internazionali.Roberto si occupa di tutta la conduzione agricola, mentre la guida tecnica dellaè affidata all'enologo consulente Marco Gozzi, che appronta fermentazioni di stampo classico, con passaggi in botti di rovere francese per le selezioni più ambiziose.