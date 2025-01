Mistermovie.it - Mister Movie | Peter Jackson svela il film preferito de “Il Signore degli Anelli”

Leggi su Mistermovie.it

La trilogia de Il, diretta da, è un punto di riferimento per il cinema fantasy. Con quasi 3 miliardi di dollari incassati e 17 Oscar vinti, questisono considerati tra i più influenti mai realizzati. Ma quale dei tre capitoli della saga è ildel regista?e il Suo Capitolode Ilclass="wp-block-heading">In una recente intervista con Letterboxd,ha confessato che il suo capitoloè Le Due Torri, il secondodella trilogia. Tuttavia, ha ammesso che la sua risposta potrebbe variare in base al momento in cui rivede i, dimostrando quanto sia complesso per lui scegliere. “Le Due Torri, credo. Ma se le rivedo, potrei averne una completamente diversa”, ha dichiarato.Questo capitolo si distingue anche per l’apprezzamento della critica, con un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes.