Lisi segna Gemello para | il Grifo batte il Carpi al Curi

Perugia, 10 gennaio 2025 – Ilsi impone alcon fatica nell’anticipo di serie C. I biancorossi, dopo un ottimo primo tempo, sbloccano la partita su calcio di rigore a inizio ripresa ma rischiano grosso nel finale quando ilprima sbaglia un calcio di rigore (ta di) e poi colpisce una traversa. Alla fine la squadra di Zauli si prende tre punti preziosi. Nel primo tempo ilci ha provato ma non è riuscito a sfondare contro il muro alzato dal. La squadra biancorossa ha comunque recriminato per un episodio dubbio al 12? quando l’arbitro Pizzi, sulazione dell’assistente, ha annullato il gol di Torrasi per una posizione di fuorigioco, ritenuto attivo, di Giunti. Nella ripresa ilsblocca subito la partita dal dischetto. Rigore concesso per fallo del portiere Sorzi ai danni di, che lo stessotrasforma.