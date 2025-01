Calciomercato.it - Lazio-Como, Fabregas in apprensione: fallaccio su Nico Paz e cambio. Il Milan è un miraggio

Il terquartista argentino uscito dopo 20 minuti per un brutto intervento di Gigot sulla sua caviglia: praticamente impossibile vederlo in campo nel recuperoPartita intensa, spigolosa all’Olimpico tracon una bella partenza da parte di entrambe le squadre. Soprattutto per gli ospiti, che hanno prodotto diverse occasioni consecutive. La più grande conPaz, che spreca davanti a Provedel, poi il colpo di testa sul palo e ancora un’altra chance. L’argentino sbaglia sì ma è l’uomo più pericoloso di gran lunga, come in ogni partita della squadra di.Cesc(LaPresse) – calciomercato.itEd è per questo che quanto avviene dopo meno di 20 minuti è una tegola enorme per il, l’intervento durissimo di Gigot proprio suPaz: scivolata del francese che col piede finisce teso sulla caviglia del trequartista scuola Real Madrid.