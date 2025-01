Metropolitanmagazine.it - Incendi a Los Angeles: Hollywood in ginocchio, devastato l’iconico Sunset Boulevard, 10 morti e 180 mila sfollati

È salito ad almeno dieciil bilancio delle vittime deglia Los. Le fiamme assediano Losin uno scenario apocalittico. Il bilancio di dieciè destinato ad aumentare, glisono saliti a 180mentre ad altre 200persone è stato intimato di tenersi pronte: l’ordine di evacuazione potrebbe arrivare da un momento all’altro. Migliaia di edifici sono in cenere, tra cui molte ville multimilionarie: vip come Billy Crystal, Diane Warren e Paris Hilton sono tra quelli che hanno perso la casaUn altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Lose Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L’o denominato ‘Kenneth’ si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian.