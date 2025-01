Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 10 gennaio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di10: ci sono gli anticipi diA,1, riparte anche lacon Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.Il 2025 della Lazio di Marco Baroni è iniziato nel peggiore dei modi e la sconfitta nel sentitissimo derby con la Roma (2-0) rappresenta una brutta battuta d’arresto, la seconda nel giro di poco meno di un mese insieme al pesantissimo 0-6 con l’Inter dello scorso 16 dicembre. Per continuare ad inseguire l’obiettivo Champions la Lazio non può permettersi un nuovo passo falso: servono i 3 punti nella sfida dell’Olimpico con il Como, che inaugura la prima giornata del girone di ritorno.Idi10A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Non è ancora finito invece il girone di andata della, che riparte col botto dopo la sosta invernale: la prima partita del 2025 è Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen che promette gol e spettacolo.