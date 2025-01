Formiche.net - Genomica, aziende Usa in missione in Italia (c’entra anche la Cina)

La International Trade Administration, agenzia governativa americana che per il dipartimento del Commercio si occupa di promuovere le esportazioni di beni e servizi non agricoli, sta organizzando unainperamericane che si occupano di tecnologie genomiche e genetiche innovative. Farà tappa nel Belpaese a maggio, quando a Milano, dal 24 al 27, si terrà la European Human Genomics Conference. Prima la delegazione sarà in Grecia e Turchia dal 19. È quanto si apprende leggendo un bollettino pubblico dell’agenzia.Nel documento si sottolineano diversi elementi che rendono interessante l’per leamericane interessate a investire: è tra i leader europei per numero di pubblicazioni scientifiche e citazioni in, supportata da una rete capillare di ospedali e istituti di ricerca, come il progetto Human Technopole; ha adottato per prima in Europa, nel 2012, un piano nazionale per lain sanità pubblica ed è attivamente coinvolta in iniziative europee; il mercato dei test genomici è in forte sviluppo, con una crescente capacità tecnologica e una regolamentazione solida che garantisce qualità e sicurezza.