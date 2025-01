Agi.it - Fuga di ammoniaca in azienda, morto un operaio 19enne

Leggi su Agi.it

AGI - Aveva 19 anni Patrizio Spasiano, l'in seguito ad unadinello stabilimento della Frigocaserta di Gricignano d'Aversa. Il ragazzo era residente a Napoli e dipendente di una ditta esterna. Il giovane e' stato recuperato su una impalcatura dai vigili del Fuoco. La perdita e' avvenuta in un serbatoio dove erano in corso lavori di manutenzione da parte di quattro operai, tre dei quali sono riusciti a uscire, mentre Spasiano, in un primo momento disperso, non e' riuscito a scappare. A causa di una tube tossica provocata dall'incidente, sul posto sono intervenuti anche dei nuclei Nbcr di Napoli e Caserta per il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico. L'è la stessa nella quale il 31 dicembre scorso si era registrato un altro incidente mortale sul lavoro.