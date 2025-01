Nerdpool.it - Destiny 2: nuova missione esotica in arrivo con atto III

Bungie ha lanciato l’III di2: Redivivo, offrendo ai Guardiani nuove avventure e ricompense imperdibili. L’aggiornamento introduce la“La caduta di un Kell”, dove i giocatori dovranno infiltrarsi nel nascondiglio di Fikrul per affrontare i famigerati Infami non morti e suonare misteriose melodie inquietanti.ZANNA DEL FLAGELLO: IL NUOVO FUCILE A POMPA ESOTICOI Guardiani che completano lapossono ottenere Zanna del Flagello, un fucile a pompa spara slug esotico da vuoto con caratteristiche vampiresche. Per i collezionisti, c’è anche un’opportunità speciale: chi ottiene l’arma in gioco entro le 18:59 del 5 maggio 2025 (ora italiana) potrà sbloccare l’acquisto della riproduzione di Zanna del Flagello tramite il programma Ricompense di Bungie. Questa esclusiva del Bungie Store sarà disponibile per un periodo limitato, rendendola un must per gli appassionati della serie.