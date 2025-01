.com - Condannata a 16 anni per non aver fermato gli amici: malore in tribunale a Torino

ROMA – Non fu lei a lanciare la bici addosso alla folla, ma non si allontanò, rimase a guardare e non si oppose, anzi “rafforzò l’intento criminoso” di chi quel folle gesto lo ha compiuto. E, a differenza della maggior parte dei “ragazzi della bici”, Sara Cherici era maggiorenne la sera tra il 20 e il 21 gennaio 2023, quando avvenne la tragedia ache portò Mauro Glorioso, uno studente di medicina, tra la vita e la morte.Per questo la Pm Livia Locci aveva chiesto per lei una pena di 12. Alla lettura della sentenza che l’hainvece a ben 16di reclusione per concorso in tentato omicidio, la ragazza- che oggi ha 20- è crollata. Dopoascoltato il verdetto in silenzio e impassibile, si è piegata in avanti, ha iniziato a sforzarsi nel respirare, a tremare, le è piovuta addosso una crisi di panico e si è accasciata a terra piangendo: “Non è giusto, devo pagare- è riuscita dire- ma non così”.