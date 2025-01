Dilei.it - Chissà Chi È, le pagelle: Amadeus in forma (8), Carmen Di Pietro travolgente (10)

Chi È ha ritrovato il suo posto sul Nove, pronto a far divertire con la sua formula ormai collaudata. La puntata speciale del 9 gennaio 2024 ha portato una ventata di novità con ospiti vip, esibizioni live e risate in abbondanza. L’idea è semplice: identità misteriose da scoprire, un gioco che intriga e un pizzico di magia. Ma quando c’èin studio, il tutto diventa qualcosa di più.Ospiti e vip, condiprotagonista indiscussa, Giovanna Civitillo, Dado, Panpers e Omar Fantini: un caleidoscopio di personaggi improbabile ma fortunato, che ha reso il programma piacevole e spensierato. Il ricavato (20.000 euro) è stato devoluto interamente all’Airc., il conduttore che sa sempre come stupire. Voto: 8Lui non ha bisogno di presentazioni, è il fuoriclasse della serata, un animale da televisione.