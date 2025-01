Che orrore Grande Fratello Lorenzo choc su Helena | insiste anche dopo la sfuriata di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è stata una puntata semplice quella delandata in onda mercoledì sera. Alfonsoha inaugurato la diretta annunciando che sarebbe stata una serata particolare, viste le recenti vicende accaduteCapodanno. Fin dall’inizio, il conduttore si è rivolto ai concorrenti riuniti nel salotto della Casa, pronto a fare un richiamo ufficiale indirizzato a Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi ePrestes.“Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi”, ha letto, analizzando attentamente i comportamenti delle concorrenti coinvolte. Ha poi spiegato che, per garantire trasparenza e giustizia, il destino delle tre ragazze sarebbe stato affidato al giudizio del pubblico, così come accaduto in precedenza. “Ilha deciso che siete in nomination d’ufficio: andrete direttamente al televoto per l’eliminazione insieme ai nominati di stasera.