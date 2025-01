Sport.quotidiano.net - Carrarese E’ ancora tempo di partenze. Falco e Cavion interessano alla Lucchese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfoltire la rosa. Continua a essere questo l’imperativo del calciomercato della, come confermato dal direttore sportivo Iacopo Pasciuti in un’intervista a ’Tuttomercatoweb.com’ e come aveva a suopreannunciato il presidente azzurro Manrico Gemignani. Dopo le cessioni di Davide Grassini al Lecco, di Giuseppe Panico all’Avellino e di Hjörtur Hermannsson ai greci del Volos, gli addii fra gli azzurri sembrano quindi non esserefiniti. Nonostante il diesse dei marmiferi non abbia fatto nomi, sul taccuino dei partenti ci sono verosimilmente Filippoe Michele, entrambi ai margini del progetto. Il fantasista salentino non è riuscito a rilanciarsi come sperato e fin qui ha racimolato solo 30 minuti in campo nel match del 26 ottobre contro il Cittadella. Su di lui negli scorsi giorni c’erano stati gli interessamenti di Casertana e Crotone, mentre nelle ultime ore s’è fatta avanti anche l’ipotesi di un prestito