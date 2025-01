Ascolti TV Total Audience | Giovedì 9 Gennaio 2025 Uomini e Donne primo +158k +1% Un Passo dal Cielo +36K perdendo lo 001% di share

Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 9 Gennaio 2025. Uomini e Donne primo (+158k, +1%), Un Passo dal Cielo +36K (perdendo lo 0,01% di share)

Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Undal8 ha interessato 4.282.000 spettatori pari al 23.67% di. Su Canale5 la commedia di Checco Zalone Tolo Tolo ha appassionato 2.187.000 spettatori con unodell’11.71%. Su Rai2 La furia di un uomo: Wrath of Man intrattiene 1.001.000 spettatori pari al 5.41%. Su Italia1 Attacco al potere 3: Angel Has Fallen incolla davanti al video 1.121.000 spettatori (5.93%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 22 minuti (984.000 – 4.64%), Splendida Cornice segna 949.000 spettatori e il 5.67%. Su Rete4 Dritto e Rovescioizza un a.m. di 1.018.000 spettatori (7.03%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 920.000 spettatori e il 6.38%. Su Sky Uno Masterchef 14 ottiene 974.000 spettatori, nelepisodio, e 869.000 spettatori nel secondo episodio (considerando +1 e on demand, 1.