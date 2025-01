Iodonna.it - Alla conduzione ancora una volta Nek, affiancato dalla new entry Bianca Guaccero

Questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Dstrada al palco, il talent show – giuntoquarta edizione – dedicato ai busker, ovvero gli artisti di strada, pronti a salire sul palco per esibirsi ciascuno nella sua disciplina., al fianco dell’ormai storico padrone di casa Nek, ci sarà, fresca vincitrice di Bndo con le stelle. Ci condurranno in viaggio emozionante in cinque puntate nel mondo degli artisti di strada, attraverso le loro straordinarie storie, per scoprire il loro talento e la loro passione.regina di “Bndo con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche ›, una vita che ne racchiude mille.