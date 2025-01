Ilnapolista.it - Alexis Sanchez, per il Telegraph è stato “il presagio del caos finanziario dello United”

Ilincolpaper aver rovinato le finanze del Manchester. I Red Devils, infatti, arrivarono a pagarlo circa 30 milioni di euro all’anno, con i suoi compagni che pretesero anch’essi un aumento di stipendio.e Arsenal, i suoi ex club in Inghilterra, si sfideranno in Fa Cup domenica.La rovina finanziariaha un nome e cognome:Il quotidiano inglese scrive:Sono passati quasi sette anni da uno dei trasferimenti più fatali e deplorevoli nella storia della Premier League; una mossa che ha avuto conseguenze durature per entrambi i club e la decisione ha segnato la reputazione del giocatore coinvolto. Al momento del suo arrivo all’Old Trafford, il 22 gennaio 2018, Sánchez era ampiamente considerato uno dei migliori giocatori del pianeta.