A Lucca è spareggio in zona playout. Spal, a Porta Elisa rischio sorpasso

È trascorso oltre mezzo secolo dall’ultima vittoria dellaallo stadio, per la precisione datata 22 aprile 1973. In quella occasione fu Mongardi a regalare il successo alla squadra di Caciagli su calcio di rigore. Si trattava di uno scontro diretto, proprio come quello in programma stasera. Peccato che allora Lucchese esi contendevano la promozione in serie B, mentre stavolta ballano punti pesanti per la lotta per non retrocedere. I rossoneri hanno conquistato il match di andata a Ferrara, ma hanno un punto da recuperare alla squadra di Dossena e soprattutto attraversano un momento da dimenticare sotto ogni punto di vista. Nelle ultime cinque giornate la Lucchese non ha vinto nemmeno una volta – come del resto la–, ma quello che preoccupa maggiormente i tifosi rossoneri è l’incertezza societaria.