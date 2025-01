WWE | RAW Debutta su Netflix con 49 Milioni di Visualizzazioni Globali

Zonawrestling.net - WWE: RAW Debutta su Netflix con 4,9 Milioni di Visualizzazioni Globali

e WWE, hanno annunciato oggi che l’episodio di debutto di RAW suha registrato un forte inizio, con il programma del lunedì sera che ha raggiunto 4,9di spettatori.Secondo VideoAmp, l’evento inaugurale suha registrato una media di 2,6di famiglie negli Stati Uniti, il 116% in più rispetto alla media del pubblico statunitense di RAW nel 2024, pari a 1,2di famiglie, e superiore a qualsiasi altra trasmissione di Monday Night RAW negli ultimi cinque anni. Inoltre, l’evento ha più che raddoppiato il pubblico nella fascia demografica 18-49 anni rispetto all’anno scorso.Su X, appena iniziato l’evento, l’hashtag #WWERaw è diventato l’argomento di tendenza n. 1 negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia e nel Regno Unito.#WWERaw è rimasto in cima alle tendenze per 14 ore consecutive nel Regno Unito e ha occupato sei delle prime sette posizioni tra gli argomenti di tendenza negli Stati Uniti.