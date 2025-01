Agi.it - Terzo mandato, De Luca tentato dal coup de theatre

AGI - Dimettersi per andare al voto prima che la Corte Costituzionale si pronunci sull'impugnazione della legge elettorale campana da parte del governo. Il coup desarebbe nelle corde di Vincenzo De. Il presidente della Regione ha convocato i giornalisti per domani, senza specificare il tema della conferenza, ma la tempistica del comunicato di De, pochi minuti dopo l'annuncio dell'impugnazione della legge da parte di Meloni, lascia pochi dubbi sull'ordine del giorno. "La voce gira", conferma un parlamentare campano del Pd, "ma quello che farà Delo sa solo De". Il sentiero, agli occhi dei dem, appare stretto anche per lui. Un ragionamento fondato sul fatto che De, al di là degli aspetti pirotecnici del carattere, rimane comunque un dirigente di lungo corso, un uomo di partito, e sa fin dove può spingersi.