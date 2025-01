Lapresse.it - SpaceX: Meloni, mai parlato con Musk di Starlink, non faccio favori ad amici

La premier Giorgiaassicura di non avere maicon Elondi, ribadendo inoltre di non avere firmato nessun contratto con. La presidente del Consiglio è tornata sull’argomento nella conferenza stampa di inizio anno. “Sono colpita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino centro del dibattito anche dopo essere state smentite, come il fatto di un contratto firmato con Space X” per il sistema satellitare, ha detto. “Non è mio costume utilizzare il pubblico per fareagli, l’unica mia lente è l’interesse nazionale e non lezie o le idee politiche di chi deve investire in Italia. E non ho maicon Elondi queste vicende”, ha aggiunto durante l’incontro con la stampa alla Camera.“-ha continuato la premier- ha illustrato al governo le tecnologie di cui dispone e che a noi permetterebbero di garantire comunicazioni sicure con il personale diplomatico e i contingenti militari per comunicazioni delicate.