Lanazione.it - Siena, arte e lezioni di yoga al Palazzo delle Papesse

Leggi su Lanazione.it

, 9 gennaio 2025 – Aalle. Cinquein dialogo con Julio Le Parc. Fino al 6 febbraio ogni giovedìFull Color con visite guidate, aperitivi e dj set nella corte del, mentre il weekend si tinge di gusto ealBistrot: con cioccolata calda e vin brulé, degustazioni di tè e tisane e brunch. L’inverno diprosegue dunque con tante iniziative per scoprire la mostra di Julio Le Parc, “The Discovery of Perception” e vivere l’contemporanea a. Dal 13 gennaio al 10 febbraio cinquediinsieme all’insegnante Marta Capannoli, in collaborazione con “Studio Terra” e all’artista visiva Irene Lupi, responsabile dei laboratori di. Sarà possibile vivere un’esperienza unica trae benessere psicofisico.