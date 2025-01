Ilfattoquotidiano.it - Roghi in California, la crisi climatica dà il benvenuto al negazionista Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stiamo vivendo un momento inquietante. La sensazione è quella di stare in un mondo distopico, irriconoscibile: l’avanzata delle destre radicali in Europa, l’elezione di un presidente statunitense che fa affermazioni letteralmente deliranti come l’annuncio di una possibile invasione con la forza della Groenlandia o l’annessione del Canada, lo straripare ormai incontrollato di mega-capitalisti come Elon Musk che si stanno appropriando della politica e dei politici per portare avanti i loro interessi economici e la loro megalomania, senza che loro, i politici, si accorgano di essere strumentalizzati, burattini nelle mani di chi ormai detiene il vero potere del mondo.In tutto ciò, il tema del clima sembra sparito dalle agende politiche così come da quelle mediatiche. E’ come se fosse, per così dire, passato di moda, un po’ per i problemi enormi che comunque si presentano sulla scena mondiale – le guerre, ovviamente, e l’elezione di uomini che è difficile non definire mentalmente insani nei posti chiave del mondo – un po’ perché, si sa, il cambiamento climatico non è mai stato un tema che attrae i media (infatti nei talk show serali è stato platealmente assente per tutto l’autunno).