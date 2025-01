Anteprima24.it - Potenza-Benevento, oggi al via la prevendita: 500 tagliandi a disposizione dei tifosi giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il via libera del Gos, partirà alle 17 di questo pomeriggio la vendita deiper la trasferta di domenica 12 gennaio quando ilfarà visita al. Confermate le prescrizioni richieste dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la vendita deiriservata solo ai residenti della provincia di, solo nel settore ospiti e se in possesso di fidelity card. Adei500che possono essere acquistati sul circuito Go2 (on line e nei punti vendita) al costo di 13€ più costi di, fino a sabato 11 gennaio alle ore 19:00. L'articoloal via la: 500deiproviene da Anteprima24.it.