Per l' industria della difesa francese un 2024 da record

di ordini per la, che nelraggiunge il secondo migliore anno di sempre con oltre 18 miliardi di euro, trainata dalla domanda di caccia Rafale e sottomarini. L’ha dichiarato il ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu alle truppe nel suo tradizionale discorso di inizio anno. Il ministro ha motivato l’affinché il 2025 sia un nuovo anno, guidato dalle esportazioni di navi, sottomarini, sistemi radar, pezzi d’artiglieria, elicotteri e ancora più jet Dassault Rafale. Gli sforzi di esportazione si concentreranno anche sull'ultima versione del sistema diaerea franco-italiano Samp/T, che il ministro ha affermato essere fondamentale per difendersi dalle future minacce missilistiche balistiche, in particolare quelle potenziali provenienti da Iran e Russia.