Ilfattoquotidiano.it - OnePlus 13: prestazioni al top ed un ottimo comparto fotografico curato da Hasselblad

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Presentato al pubblico pochi giorni fa, il13 è il nuovo prodotto di punta del produttore cinese, mosso dal più recente e potente chip di Qualcomm e con ilrealizzato in collaborazione con, come sulla scorsa generazione.Abbiamo avuto la possibilità di provarlo nel corso delle ultime settimane, e sicuramente possiamo dire che il flagship dinon ha tradito le nostre aspettative. Il design segue in gran parte le linee del modello dello scorso anno, mantenendo al posteriore il modulodecentrato verso sinistra ma contenuto in un’area circolare, interessante la finitura nella colorazione BlackEclipse -quella del dispositivo che abbiamo provato- che restituisce ad un primo sguardo un effetto total black, ma osservandolo con maggiore attenzione si nota sulla cover posteriore un pattern simil legno; la curvatura sui quattro bordi è pressoché simile sia all’anteriore che sul retro, rendendo il device facile e comodo da impugnare.