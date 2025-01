Musica | fuori il nuovo singolo della band napoletana Romito Verimmo che succere dall’album Post tarantella

Leggi su Ildenaro.it

, ladallo stile unico che mescola il folk, l’indie e l’elettropop con la sterminata e ormai internazionale culturale partenopea, annuncia l’arrivo delChe” il 10 gennaio 2025 (SoundFly / Self).Il brano anticipa l’ album di esordio “”, in uscita a marzo. Scritto daie Vincenzo Vigna, e prodotto da Carlo De Luca, “Che” è uno scanzonato uptempo trascinato da chitarre coinvolgenti dal sapore indie che con ironia e una punta di sarcasmo racconta la capacità dell’essere umano di andare avanti con leggerezza e allegria anche nonostante i momenti di sconforto.Ladichiara: «Dalle nostre parti si dice: Chi chiagne fotte a chi ride. Non è solo un detto popolare, è una verità amara che descrive una società in cui chi vive di sotterfugi e lamentele spesso riesce a cavarsela meglio di chi affronta la vita con leggerezza.