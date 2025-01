Quotidiano.net - Los Angeles ancora in fiamme: gli incendi sono sei. 150 mila sfollati, evacuata Hollywood

Roma, 9 gennaio 2025 – Dopo 24 ore non dannotregua glia Los: in sette ore i roghi siraddoppiati, passando da tre a sei. Uno si è sviluppato nella zona diBoulevard, e l’intero quartiere che rappresenta il cuore cinematografico americano è stato evacuato: l’ennesimo, al quale si aggiunge anche la ricca area di Brentwood, dove risiede la vicepresidente Kamala Harris. Joe Biden ha deciso di annullare la sua visita prevista in Italia: la Casa Bianca ha annunciato che il presidente uscente resterà a Washington per coordinare la risposta all’emergenza. Intanto, ha dichiarato lo stato di disastro in California. Il Pentagono sta inviando numerose risorse nello Stato, tra cui una decina di elicotteri e diversi aerei militari. I mortialmeno 5, 150le persone evacuate.