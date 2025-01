Puntomagazine.it - Le Grandi banche di Wall Street: possibili 200.000 tagli nei prossimi 3-5 anni a causa dell’Intelligenza Artificiale

Le banche di Wall Street potrebbero affrontare una significativa ristrutturazione nei prossimi anni, con l'adozione sempre più diffusa dell'Intelligenza Artificiale (IA) che potrebbe portare a un ridimensionamento del personale fino a 200.000 posti di lavoro. Questa è la previsione che emerge da una ricerca condotta da Bloomberg, che ha coinvolto un sondaggio tra i dirigenti bancari. Secondo i risultati dell'indagine, le aspettative dei manager indicano una riduzione media della forza lavoro pari al 3% nel periodo compreso tra i 3 e 5 anni. L'introduzione dell'IA, in particolare nell'automazione di compiti tradizionalmente affidati a lavoratori e operatori finanziari, è vista come una delle principali cause di questa ondata di licenziamenti.