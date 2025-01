Lapresse.it - Lazio, Lotito: “Mercato? Lazio oggi è punto d’arrivo, non di partenza”

Leggi su Lapresse.it

“Come festeggiare il 125° anniversario? Innanzitutto avendo la consapevolezza di aver preso una società che oltre 20 anni fa era tecnicamente fallita emi pare abbia una prospettiva completamente diversa”. Così il presidente dellaClaudio, rispondendo alle domande dei cronisti in uscita da Montecitorio in merito al compleanno della squadra. “Adesso stiamo costruendo l’Academy e ha presentato il progetto dello stadio. è un valore assoluto di quelle che sono le prospettive del club in termini di certezze di risultati economico-patrimoniali”.si concentra poi sul: “Fazzini o altri? Qui non si tratta di nomi. Qui non facciamo la collezione delle figurine Panini. Noi facciamo quello che serve, daldi vista tecnico, compatibilmente con quelle che sono le risorse a disposizione”.