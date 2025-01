Latina, la lotta delle Guardie Ittiche Fipsas contro l’abbandono rifiuti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 gennaio 2025-deiè una pratica disgustosa che va dalla carta o dalle cicche di sigaretta a terra fino alseriale di frigoriferi e macerie nei boschi, in campagna, lungo i ciglistrade, sotto i cavalcavia o sulle sponde dei fiumi. Una vera e propria piaga diffusa ovunque in Italia, e trascurata dalla politica. Chi di noi non continua a vederelungo strade, campi, parcheggi, boschi, parchi, fiumi, fossati e spiagge?che rimangono nei suoli e viaggiano per fiumi fino al mare.Eppure, pare che nella provincia diquesto problema non esista. Tranne per chi non molla mai, come levolontarie dellache da oltre 25 anni presidiano il territorio pontino.Durante il giorno dell’Epifania (6.1.2025) i guardiapesca rinvenivano sulla strada lungo Ufente e canali affluenti, Migliara 50 sx e Migliara 51sx una decina di micro discariche diurbani e non.