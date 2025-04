Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale Tre ipotesi per Zaia

terzo mandato è anche il Governatore del Veneto Luca Zaia. La Consulta di fatto impedisce al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di ricandidarsi per un terzo mandato, ma ha conseguenze dirette anche per il Veneto. «La sentenza, di natura tecnica, riguarda la Regione Campania. Letta la nota sintetica della Corte Costituzionale, in attesa del testo completo, non posso esimermi da alcune prime considerazioni. Senza entrare nel merito dei tecnicismi della legge campana, la Corte chiarisce che chi ha già ricoperto due mandati consecutivi non può candidarsi per un terzo. Si tratta, appunto, di un rilievo tecnico. C'è però un ulteriore elemento da approfondire. Iltempo.it - Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia Leggi su Iltempo.it Si sa che le sentenze lasciano scontento qualcuno, e in questo caso a rimanere deluso per la decisione della Corte Costituzionale sulè anche il Governatore del Veneto Luca. La Consulta di fatto impedisce al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di ricandidarsi per un, ma ha conseguenze dirette anche per il Veneto. «La sentenza, di natura tecnica, riguarda la Regione Campania. Letta la nota sintetica della Corte Costituzionale, in attesa del testo completo, non posso esimermi da alcune prime considerazioni. Senza entrare nel merito dei tecnicismi della legge campana, la Corte chiarisce che chi ha già ricoperto due mandati consecutivi non può candidarsi per un. Si tratta, appunto, di un rilievo tecnico. C'è però un ulteriore elemento da approfondire.

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia. Fedriga, 'Terzo mandato? mi piace fare il presidente'. Terzo mandato, De Luca ironizza: 'Si è pronunciata l'Altissima Corte'. Fedriga: 'Mi piace fare il presidente'. Terzo mandato, Fedriga: “Non si liquidi la Lega”. E attacca Forza Italia: “Era a favore in Piemonte”. Il terzo mandato dei governatori e lo strappo di Fdi con la Lega: «Ora tocca a noi». Fedriga: sul terzo mandato serve il confronto in maggioranza. Ne parlano su altre fonti

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia - Si sa che le sentenze lasciano scontento qualcuno, e in questo caso a rimanere deluso per la decisione della Corte Costituzionale sul terzo ... (iltempo.it)

Terzo mandato, il blocco non tocca il Friuli ma l’ipotesi di un Massimiliano Fedriga tris rischia di riaprire lo scontro - TRIESTE - Non ci sono dubbi. Secondo diversi giuristi del Friuli Venezia Giulia la sentenza della Consulta che vieta il terzo mandato non riguarda le regioni a statuto speciale. Anche ... (ilgazzettino.it)

Fedriga, 'Terzo mandato? mi piace fare il presidente' - "Mi piace molto fare il presidente di regione e rispondere alla mia terra". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sul terzo mandato ... (msn.com)