Pechino Express 2025 sesta puntata | sette mostri e un finale al cardiopalma

L Ladi– Fino al tetto del mondo, trasmessa giovedì 10 aprile su Sky Uno, ha catapultato i telespettatori in un vortice di emozioni, strategie e momenti indimenticabili. Ambientata nel cuore pulsante della Thailandiantrionale, questa tappa di 233 chilometri ha messo alla prova le sei coppie rimaste in gara con una delle sfide più iconiche e temute del programma: la prova dei. Tra paesaggi mozzafiato, tensioni crescenti e unal, la serata ha confermato il fascino unico di questo reality show, capace di mescolare avventura, cultura e dinamiche umane. Ecco il racconto dettagliato di unache non ha lasciato nessuno indifferente. Thailandia, terra di contrasti La nuova tappa ha preso il via da Chiang Mai, antica capitale del Regno di Lanna, snodandosi attraverso la rigogliosa Mae Rim fino a raggiungere il traguardoa Tha Ton, una pittoresca cittadina fluviale.