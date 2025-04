Iltempo.it - "Fase di incertezza fra fiction e realtà. Perché l'Italia conta": l'allarme di Tremonti

Leggi su Iltempo.it

«È lache di solito diventa un reality: questa volta è stato un reality che si è fatto, tanto scenografici e straordinari sono stati gli avvenimenti che si sono verificati a Wall Street, come nelle altre Borse, nei giorni scorsi». Così Giulio, deputato di Fratelli d'e presidente della commissione Affari esteri e comunitari di Montecitorio, già ministro delle Finanze nel governo Berlusconi I e ministro dell'Economia e delle Finanze nei governi Berlusconi II, III e IV, in merito all'ultima, sorprendente giravolta del presidente statunitense, Donald Trump, che ha annunciato, l'altro ieri, a sorpresa, la sospensione dei dazi per 90 giorni, tranne che con la Cina, e con l'Unione europea che dal canto suo ha deciso di sospendere le contromisure che erano state adottate in risposta alle mosse varate dall'amministrazione Usa.