Non solo Campania | Papa a sorpresa a San Pietro

Tempo di lettura: 4 minutiLE BORSE ASIATICHE IN CALO DOPO IL ROSSO DI WALL STREET SINGAPORE CONTESTA IL DAZIO DEL 10% IMPOSTO DAGLI USA Le Borse asiatiche sotto pressione dopo il crollo di Wall Street. Tokyo arriva a perdere il 5%, male in apertura anche le piazze cinesi. Trump: 'Xi è intelligente, faremo un buon accordo'. Singapore critica la decisione dell'amministrazione Trump di includere Singapore tra i Paesi colpiti da un nuovo dazio del 10% su alcune importazioni, con l'obiettivo dichiarato di correggere il deficit commerciale degli Stati Uniti. Dal Giappone, l'AD di Uniqlo bolla come 'irrazioniali' i dazi.'ACCORDO CON PANAMA, GLI USA POSSONO SCHIERARE TRUPPE' TRUMP: 'NE ABBIAMO GIÀ DISLOCATE MOLTE'Gli Stati Uniti potranno schierare truppe presso le installazioni controllate da Panama per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività.

Non solo Campania: il Papa a sorpresa a piazza San Pietro. I sindaci delle diocesi di Caserta e Capua abbracciano Papa Francesco. Marino: è stata una grande emozione. Il padre di Aurora Bellini, morta in gita scolastica: «Mia figlia non era malata, ha fatto sport per anni. Voglio solo la verità». La guerra di De Luca jr fra il padre Vincenzo e Elly: "Sono un ambasciatore: ho a cuore la Campania, io". Papa Francesco in visita a Pompei nel Gennaio 2025: l'annuncio di De Luca che accende l'attesa.

Non solo Campania: la prima foto del Papa al "Gemelli". Trump vede Putin - Buongiorno.Anche se non sarà un buon giorno in molte zone dell'Emilia Romagna e della Toscana, che stanno facendo i conti con l'ennesima alluvione. Straripamenti, famiglie evacuate, frane.

Giovane medico precario della Campania scrive al Papa: "Siamo una generazione con tanti talenti ma in cui non vi è merito" - LA LETTERA AL PAPA 20 NOV - Una lettera rivolta ... con una età media di 34 anni e una non trascurabile presenza di over 40, solo in Campania il fenomeno riguarda circa 1200 tra medici e ...