Anjelica Huston svela come Jack Nicholson l' abbia sorpresa offrendole il suo aiuto in un momento difficile

Anjelica Huston ha raccontato che il suo ex Jack Nicholson le ha offerto il suo aiuto durante i recenti incendi che hanno colpito Los Angeles. Anjelica Huston ha rivelato che Jack Nicholson, con cui ha avuto una storia d'amore dal 1973 al 1990, le ha inaspettatamente offerto il suo aiuto durante le giornate in cui gli incendi stavano colpendo duramente Los Angeles. L'attore le ha infatti offerto ospitalità nel caso in cui si fosse trovata senza un posto sicuro dove stare dopo aver dovuto abbandonare il suo ranch. L'offerta di aiuto Parlando al magazine People, Anjelica Huston ha raccontato: "Il telefono è suonato dal nulla ed era lui. Quando chiama è sempre fonte di conforto. Ed è stato dolce in modo straziante. Ci ho ripensato .

