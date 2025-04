Dazi Usa dopo il rimbalzo Tokyo a -5%

Dazi Usa. Tokyo sprofonda, sulla scia di Wall Street, e il Nikkei segna -5% nelle prime contrattazioni. Ieri era rimbalzato a + 9,1%, dopo la sospensione dei Dazi in molti Paesi, decisa dal presidente Trump. In negativo anche le Borse cinesi, per i timori di una guerra commerciale UsaCina: Shanghai cede lo 0,13% e Shenzen lo 0,76%. Hong Kong -0,93%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.35 Continua l'altalena dei mercati mondiali, per l'incertezza e i timori suiUsa.sprofonda, sulla scia di Wall Street, e il Nikkei segna -5% nelle prime contrattazioni. Ieri era rimbalzato a + 9,1%,la sospensione deiin molti Paesi, decisa dal presidente Trump. In negativo anche le Borse cinesi, per i timori di una guerra commerciale UsaCina: Shanghai cede lo 0,13% e Shenzen lo 0,76%. Hong Kong -0,93%.

