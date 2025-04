LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | la Ferrari confida negli aggiornamenti si parte alle 13 30

DIRETTA LIVECome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Bahrain – Numeri e statistiche GP BahrainBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir, le squadre lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari va in cerca di una reazione.Ci saranno degli aggiornamenti sulla SF-25 in corrispondenza di questo fine-settimana per la scuderia di Maranello. La Rossa ha sofferto in termini di bilanciamento nelle prime tre apparizioni e il deficit di tre/quattro decimi a giro a Suzuka è stato il problema che si è posto all’attenzione dei tecnici del Cavallino Rampante. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: la Ferrari confida negli aggiornamenti, si parte alle 13.30 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Sakhir, le squadre lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Lava in cerca di una reazione.Ci saranno deglisulla SF-25 in corrispondenza di questo fine-settimana per la scuderia di Maranello. La Rossa ha sofferto in termini di bilanciamento nelle prime tre apparizioni e il deficit di tre/quattro decimi a giro a Suzuka è stato il problema che si è posto all’attenzione dei tecnici del Cavallino Rampante.

