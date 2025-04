Ilrestodelcarlino.it - I Nomadi al Palariviera: "Bellissimo sentire il calore delle persone"

festeggiano 62 anni di musica. La band più longeva in Italia, prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones, hanno scelto anche le Marche per il loro tour: con l’organizzazione di Futura Unisce sarà a San Benedetto del Tronto domani, sabato 12 aprile, alle ore 21.30, ale 16 maggio a Osimo. Ad oggi, dopo la scomparsa di Augusto Daolio (fondatore della band emiliana con Beppe Carletti), è composta da Beppe Carletti(tastiere, fisarmonica e cori) Cico Falzone(chitarre e cori),Domenico Inguaggiato(batteria), Massimo Vecchi (basso, voce),Sergio Reggioli (violino, voce),Yuri Cilloni(voce). Carletti, come può definire il rapporto che avete con il pubblico, che prosegue di generazione in generazione? "Unico direi, non perché siamo i più bravi, ma per il nostro modo di essere.