‘La Gazza Ladra’ il nuovo film di Robert Guédiguian | clip in anteprima

Arriva nei cinema italiani il 17 aprile grazie a Officine Ubu LaLadra (La pie voleuse), ildiretto dal maestro del cinema francese(E la festa continua!). Protagonisti, come di consueto, i suoi attori d’elezione: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan.Presentato innazionale italiana lo scorso ottobre nella sezione Grand Public alla Festa del cinema di Roma, LaLadra è ambientato sotto il sole Marsiglia, in riva al mare, dove sorge il quartiere di L’Estaque. È qui che vive Maria (Ariane Ascaride), che si dedica ad aiutare e ad accudire le persone anziane. Sedotta un tempo dall’agiatezza borghese ma ora in condizioni economiche precarie, Maria è convinta che la vita vada vissuta nel presente, seguendo i propri desideri e passioni, come quella per la musica.