Le composizioni degli studenti coinvolti nel progetto

Classe 2C - Scuola Secondaria di 1º Grado “Via Pascoli” Cesena Il Mostro di Belinda La rosa apparteneva alla Bestia/ Tutte queste voci rimbombano nella testa / Il Mostro pare cattivo all’apparenza /Ma è solo nascosta la sua gentilezza Il padre arriva al castello con aria persa / Senza sapere cosa lo aspetta / Dovrà sacrificare una delle sue figlie / Che per lui sono belle come scintille Belinda con decisione risponde Prendendosi tutte le sue colpe / La Bestia la lusinga con dei gioielli / Con una voce tagliente come coltelli Belinda se ne vorrebbe andare / Ma l’amore non la fa scappare / La Bestia inizia a stare male / Ma un abbraccio lo potrebbe trasformare (Ritornello) Amore è un gran giocherellone Diviso in tante parti sono fatti non parole / Ma ti chiedo per favore / Smettila di colpire Belinda nel suo cuore / E’ una cosa difficile da capire / Per vedermi mi devi sentire ********* Classe 3H - Liceo Linguistico Alpi Cesena Ultimo round A 8 anni felice che mi hanno rotto il naso /Non sono diventato uomo per caso Faccio pugilato ma non solo per la gloria / Trollman è il mio nome e grande è la mia storia Da quel pezzo di pane che mia mamma m’ha donato /Giovane Rukelie, il sommo pugile è nato Lei mi dava i brividi ma non voleva lividi / In quel locale che ci ha visto diventare intimi Ma la vita cambia spedita / Caduti vittima di una tragedia inavvertita / Uno sfinimento, lamento, tormento /A piedi nudi in un campo di concentramento Da qui non esco ma sono tedesco Mi pensano grottesco, non sono più lo stesso / Ma un pugile sempre sarò / Anche all’ultimo round non vado KO *********** Classe 3B – Scuola Secondaria di 1º Grado “Viale della Resistenza” Cesena Ultimo Round 75 chili e ho ancora tutti i denti Per come combatto siete troppo lenti /le maledette svastiche sui muri dipinti /Cercano di allontanare me e tutti i sinti Tutto è iniziato con un naso rotto /Poi tutto è cambiato, non me ne sono reso conto Di Hitler e di come vi ha corrotto / E ha trasformato un pugile in un uomo morto