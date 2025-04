Linkiesta.it - Ursula von der Leyen mette Big Tech nel mirino, ma non spara

Leggi su Linkiesta.it

von derdice al Financial Times che l’Unione europea è pronta a prendere serie contromisure, a cominciare dalla tassazione dei ricavi pubblicitari delle grandi aziende tecnologiche, se durante i novanta giorni di sospensione dei nuovi dazi annunciati da Donald Trump (sospensione peraltro molto parziale) non si dovesse arrivare a un «accordo pienamente equilibrato». Intanto però le tariffe su acciaio e alluminio che hanno colpito l’Europa restano in vigore, mentre i dazi decisi dall’Ue come ritorsione sono già stati sospesi, appena ventiquattro ore dopo la loro approvazione. Evidentemente, una vittoria per quei paesi, Italia in testa, che sin dall’inizio chiedevano di non rispondere all’aggressione americana, e un incoraggiamento per il viaggio di Giorgia Meloni a Washington, il 17 aprile.